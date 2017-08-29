Van BBSK 90’da turladı
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 29 Ağustos 2017, Salı 23:34
ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Ağrı 1970 Spor-Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu. 3. Lig 2. Grup takımlarından Van BBSK, amatör ligde yer alan rakibi Ağrı 1970 Spor karşısında zorlanmasına rağmen 1-0'lık sonuçla turlamayı başardı. Doğu Anadolu Bölgesi temsilcisine, 2. tur zaferini getiren gol, 90. dakikada Mehmet Gölbaşı'ndan geldi.
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