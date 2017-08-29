Diyarbekir’den gol şov

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki 3. Lig takımını karşı karşıya getiren A Spor'dan yayınlanan maçta, Diyarbekirspor, deplasmanda Elaziz Belediyespor'u 5-2 yenerek 3. tur vizesini aldı. Kırmızı-Yeşilliler, 4 ve 90'da Mustafa, 22'de Aykut, 51'de Arda, 68'de Mehmet'le farka koştu. Elaziz'de 79'da Muhammet ve 81'de penaltıdan Okan'ın golleri yetmedi. Diyarbekir'de Osman 54'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.