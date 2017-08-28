İşte ikinci tur programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, ikinci tur maçları ile devam ediyor.
Türkiye Kupası 28 Ağustos 2017, Pazartesi
Güncelleme: 28 Ağustos 2017, Pazartesi 12:20
Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına...
İŞTE MAÇ PROGRAMI
29 Ağustos 2017 Salı
13:30 KARS 36 SPOR – MUŞ SPOR | Canlı
*15:30 ELAZİZ BELEDİYESPOR - DİYARBEKİRSPOR | Canlı
*16:30 EDİRNESPOR - DARDANELSPOR | Canlı
30 Ağustos 2017 Çarşamba
13:30 SİNOPSPOR - ERBAASPOR | Canlı
*15:30 DÜZCESPOR - KOCAELİSPOR | Canlı
*16:30 MUĞLASPOR - AYDINSPOR 1923| Canlı
*Maçlar dönüşümlü yayınlanacaktır.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci tur maçları ile devam ediyor… pic.twitter.com/hiLQAuEM9e— Fotomaç (@fotomac) 28 Ağustos 2017
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