İşte ikinci tur programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, ikinci tur maçları ile devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına...

İŞTE MAÇ PROGRAMI

29 Ağustos 2017 Salı

13:30 KARS 36 SPOR – MUŞ SPOR | Canlı

*15:30 ELAZİZ BELEDİYESPOR - DİYARBEKİRSPOR | Canlı

*16:30 EDİRNESPOR - DARDANELSPOR | Canlı

30 Ağustos 2017 Çarşamba

13:30 SİNOPSPOR - ERBAASPOR | Canlı

*15:30 DÜZCESPOR - KOCAELİSPOR | Canlı

*16:30 MUĞLASPOR - AYDINSPOR 1923| Canlı

*Maçlar dönüşümlü yayınlanacaktır.