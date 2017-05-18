 ‘Varlığından haberim yoktu’ - Türkiye Kupası - 18 Mayıs 2017 Perşembe

‘Varlığından haberim yoktu’

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Türkiye Kupası 18 Mayıs 2017, Perşembe

Güncelleme: 18 Mayıs 2017, Perşembe 01:29

Adebayor, "Dürüst olmak gerekirse bir kaç ay öncesine kadar bu kulübün varlığından bile haberim yoktu. Ben Afrika Kupası'ndayken güzel bir teklifle geldiler, ben de kabul ettim. Ligde üst sıradayız ve iki kulvarda da devam ediyoruz" dedi.

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