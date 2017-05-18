Beklerini değiştirdi

Abdullah Avcı, dünkü maçta beklerini değiştirerek sahaya sürdü. G.Birliği lig maçında oynayan Junior Caiçara ve Eren Albayrak'ın yerine dün akşam Uğur Uçar ile Alparslan Erdem ilk 11'de sahaya çıktılar. Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Ufuk Ceylan ile Yalçın Ayhan, yedek kulübesinde oturdular.