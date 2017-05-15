 Palabıyık yönetecek - Türkiye Kupası - 15 Mayıs 2017 Pazartesi

Palabıyık yönetecek

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Türkiye Kupası 15 Mayıs 2017, Pazartesi

Güncelleme: 15 Mayıs 2017, Pazar 23:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konya ile Kasımpaşa arasındaki rövanş maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarın Konya'da oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. İlk maçı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

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