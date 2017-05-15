Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konya ile Kasımpaşa arasındaki rövanş maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarın Konya'da oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. İlk maçı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.