Palabıyık yönetecek
Türkiye Kupası 15 Mayıs 2017, Pazartesi
Güncelleme: 15 Mayıs 2017, Pazar 23:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konya ile Kasımpaşa arasındaki rövanş maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarın Konya'da oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. İlk maçı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.
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