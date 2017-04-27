İlk raund berabere

159 takımla başlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda geriye 4 takım kalmıştı. Yarı finalin ilki dün oynandı. Başakşehir ile Fenerbahçe'nin müthiş kapışması nefesleri kesti. Karşılaşma o kadar hızlı başladı ki stattaki seyirciler ve ATV başındaki milyonlar nefeslerini tutup harika başlayan mücadeleye kilitlendiler. Henüz 3. dakikada Epureanu'nun kafası direğin hemen yanından auta gitti. 7'de Adebayor vurdu, Volkan çıkardı. 8'de Cengiz sağ ayağıyla inanılmaz bir gol attı: 1-0. 11'de Visca getirdi Cengiz 2-0 yaptı. 1 dakika sonra Faruk'un hatasında Ozan Tufan farkı 1'e çekti: 2-1.







HOLLANDALI AFFETMEDİ

İkinci yarıda oyun daha durgundu. Başakşehir 2-1'i korumak isterken Fenerbahçe de rakip kaleyi fazla zorlamadı. 61. dakikada Şener'in ortasını Van Persie ağlarla buluşturdu: 2-2. Fenerbahçe bu skorla Kadıköy'e avantajla döndü.



VOLKAN DİREĞİ TEKMELEDİ!

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel takım arkadaşlarının savunmadaki hatalarına çok sinirlendi. 90+2'de savunma Visca'ya bomboş durumda vurdurunca adeta çıldırdı. Top direği sıyırıp auta giderken tecrübeli eldiven sinirinden direğe tekme attı.



EMRE'YE SEVGİ SELİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fatih Terim Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçeli seyirciler önce Volkan Demirel'i sonra da eski oyuncuları Emre Belözoğlu'nu çağırıp sevgi gösterilerinde bulundular. Galatasaray'a gol atan Josef de alkışlandı.



RÖVANŞ 17 MAYIS'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki yarı finalin ikinci ayağı Ülker Stadı'na oynanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğini yapacağı rövanşın tarihi 17 Mayıs. Mücadele 20.45'te başlayacak. İki takımın Kadıköy'de oynanan lig randevusunu Ozan'ın tek golüyle F.Bahçe kazanmıştı.



RAJTORAL İÇİN SAYGI DURUŞU

Yaşamını yitiren Gaziantepsporlu Rajtoral için dünkü Başakşehir-F.Bahçe maçı öncesi saygı duruşu gerçekleştirildi. 31 yaşındaki oyuncu intihar etmişti.



VOLKAN BABACAN TRİBÜNDE

Rize'de kavga ettikleri için cezalı olan Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kadroda yoktu. Volkan tribünden izledi. Yerine genç Faruk oynadı.