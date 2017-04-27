Abdullah Avcı: Üstün olan taraf bizdik

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında maçı değerlendirdi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı Final Four'a katıldığı için tebrik ederek sözlerine başlayan Avcı,



"İnşallah diğer takımlarımız da Final Four'a katılır" dedi.

Oyunu değerlendiren başarılı teknik adam, "Rakipten fazla pas yaptık, daha fazla koştuk, daha fazla orta yaptık. İlk yarıda özellikle oyuna böyle başladık. Attığımız golün ardından oyuncumuza çarpıp gol olan top rakibi oyuna ortak etti. İkinci yarı daha dengeli geçti. Yediğimiz ikinci golde faul doğru ama rakip 15 metre önden başladı oyuna. Bir sonraki turda elimizden geleni yapacağız. 10 aydır kulübümüz iki kulvarda birden devam ediyor. Bu harika bir durum. Hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacağız. Ligin lider takımıyla karşılaşacağız" diye konuştu.



"Özür diliyorum"

Rizespor deplasmanında yaşanan olaylarla ilgili olarak da konuşan Avcı, "Kulübümüz yaşanan olaylarla ilgili olarak açıklama yaptı. Bu olaylardan dolayı son derece üzgün olduğumuzu ifade ettik. Nedeni ne olursa olsun, haklı da olsan bu hareketlerin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kavganın haklılığı yoktur. Oyuncularımızla ilgili olarak alınan kararları, ben bu takımın teknik direktörü olarak başkanımızla beraber aldık. Oyuncularımız sürü psikolojisine kurban gittiler. Bu olayla ilgili olarak başkanımız ve yönetim kurulu adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



"10 aydır 2 kulvarda devam eden tek takımız"

1 Temmuz'da sezonu açtıklarını ve şu anda 2 kulvarda mücadele ettiklerini söyleyen Avcı, "Biraz evvel ifade ettiğim gibi, iki kulvarda yoluna devam eden tek takımız. Başakşehir iki kulvarda da yarışın içinde. Geçen hafta hariç, harika bir sezon geçiriyoruz. Oyuna ve oyun gücüne inanan, Fair Play çerçevesinde hareket etmeye çalışan bir kulübüz. Kazanmaya çalışacağız. Ama kazanamazsak da 2. sırada tamamlamak için mücadele edeceğiz. Bardağın dolu tarafı çok fazla. 3 sene üst üste Avrupa'da mücadele edince UEFA'dan bile sana farklı şekilde bakıyorlar. Adım adım yolumuza devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.