Şener aksadı, Cengiz coştu

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehirler karşılaştığı maçta 12 dakikada 3 gol birden geldi! Sarı-lacivertliler 8 ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder'in kaydettiği gollerle büyük bir şok yaşadı ve 2-0 geriye düştü. Ardından 12. dakikada Ozan Tufan farkı 1'e indiren golü atarak takımına nefes aldırdı.

CENGİZ ÜNDER'DEN MÜTHİŞ GOLLER

Başakşehir'in milli futbolcusu Cengiz Ünder muhteşem 2 gole birden imza atarken, bu gollerde Fenerbahçe savunmasında Şener Özbayraklı'nın hataları dikkat çekti. 8. dakikada Şener'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Cengiz harika bir plaseyle Volkan'ı mağlup etti. Bu golden 3 dakika sonra genç oyuncu bir kez daha sahneye çıktı. Gelişen kontra atakta koşuya Şener Özbayraklı'nın gerisinden koşmaya başlayan Cengiz, Visca'nın ortaladığı anda sarı-lacivertli oyuncunun kayarak müdahalesine rağmen topu ağlara göndermeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Galatasaray maçında 90. dakikada Josef de Souza'ya yaptığı asistle taraftarın övgüsünü alan Şener Özbayraklı'ya bu kez tepki vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar peş peşe gelen Başakşehir gollerinden sonra şu ifadeleri kullandı...

-İsmail ile Şener' in kabul günü bugün

-İsmail kötü şener felaket

-Şener Özbayraklı truva atısın be kardeşim

-Cengiz Ünder Şener 'in psikolojisini bozdu

-İsmail ve Şener öylesine maça çıkmış gibi