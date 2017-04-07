 Adebayor başlıyor - Türkiye Kupası - 7 Nisan 2017 Cuma

Adebayor başlıyor

Akhisar maçında sakatlanan Başakşehirli golcünün bugünkü idmana çıkacak olması camiayı sevindirdi.

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Türkiye Kupası 07 Nisan 2017, Cuma

Güncelleme: 07 Nisan 2017, Cuma 01:16

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletini cebine koyan Medipol Başakşehir'de Adebayor sevinci. Akhisar Belediye maçında sakatlanan Togo'lu golcünün bugün takımla antrenmana çıkacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan Emmanuel Adebayor, turuncu-lacivertli forma ile ligde 2, kupada da 1 gol attı.

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