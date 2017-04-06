 Persie tribünden izledi - Türkiye Kupası - 6 Nisan 2017 Perşembe

Persie tribünden izledi

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Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 00:56

Persie tribünden izledi

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, dinlendirme amaçlı maç kadrosuna alınmadı. Karabükspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie, dün maçı ailesiyle tribünden takip etti.

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