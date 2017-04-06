Persie tribünden izledi
Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe
Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 00:56
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, dinlendirme amaçlı maç kadrosuna alınmadı. Karabükspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie, dün maçı ailesiyle tribünden takip etti.
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