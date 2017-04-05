Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'u sahasında yine aynı skorla mağlup ederek son 4'e kaldı. ATV'den yayınlanan maçta Aatif Chahechouhe (31'), Josef de Souza (35') ve Volkan Şen'in (83') golleriyle kazanan sarı-lacivertliler yarı finalde Başakşehir'in rakibi oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor'u konuk etti. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanarak avantaj yakalayan sarılacivertliler, rövanşta da rakibine şans tanımadı ve 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'ye tur biletini getiren gollei Aatif Chahechouhe (31'), Josef de Souza (35') ve Volkan Şen (83') kaydetti.

Sarı-lacivertliler yarı finalde Başakşehir'le final için kapışacak.







MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor karşısında takımında 4 değişiklik yaptı.

Deplasmanda 3-0 yendiği rakibini rövanşta Ülker Stadı'nda ağırlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu 1-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor karşılaşmasındaki 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Hollandalı teknik adam, kaleci Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Gregory van der Wiel ile Robin van Persie'nin yerine Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı ve Moussa Sow'a şans verdi.

SOW HAFTALAR SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'de 26 Şubat'ta oynanan Gaziantepspor maçında ilk 11'de oynayan Sow, daha sonra yapılan 5 resmi karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.

EMENİKE VE KARAVAİEV KADRODA

Fenerbahçeli futbolcular Emmanuel Emenike ile Oleksandr Karavaiev, uzun bir süre sonra kendilerine maç kadrosunda yer buldu.

Emenike 45 gün, Karavaiev ise 59 gün sonra resmi bir maçta 18 kişilik kadroya dahil edildi. Nijeryalı futbolcu Emenike 19 Şubat'ta ligde Kasımpaşa, Ukraynalı oyuncu Karavaiev ise kupada 5 Şubat'ta Beşiktaş maçlarında kadroya girmişti.

VAN PERSİE DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, dinlendirme amaçlı maç kadrosuna alınmadı.

Kardemir Karabükspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie, kupa rövanşında kadroda yer almadı.

SERGEN YALÇIN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımında son maça göre 7 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Yalçın, son Antalyaspor maçına göre takımında büyük bir değişikliğe gitti.

Yalçın, cezalı Erkan Kaş'ın yanı sıra Muammer Zülfikar Yıldırım, Larrys Mabiala, Deniz Türüç, Raheem Lawal, Silvestre Varela ve Güray Vural'ı rövanşta ilk 11'de sahaya sürmedi.

Kayserispor'da bu isimlerin yerine Ali Ahamada, Samba Sow, Welliton Morais, Alain Traore, Joel Nguemo, Hakan Aslantaş ve Kana Bıyık şans buldu. Antalyaspor maçında oynayan Douglas Ferreira, Levent Gülen, Rajko Rotman ve Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında da forma giydi.