 İşte Çeyrek Final eşleşmeleri - Türkiye Kupası - 7 Şubat 2017 Salı

İşte Çeyrek Final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

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Türkiye Kupası 07 Şubat 2017, Salı

Güncelleme: 07 Şubat 2017, Salı 12:36

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Çeyrek Final

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor
Kayserispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor karşılaşmasını galibiyle Sivasspor - Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi.

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor maçının galibiyle Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının galibi.

Maçlar hangi tarihlerde oynanacak?

Kupada çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 4-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk maçları ise 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 Mayıs'ta yapılacak.

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fener fener

sıra sende kayseri intikabımımız acı olacak

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evet3
hayır1
cevapla 07.02.2017 14:41
umut umut

fenerbahçe aynı kadroyla oynarsa fenerbahçe alır bu maçı

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evet2
hayır1
cevapla 07.02.2017 14:40
fener fener

intikabımımız acı olacak kayseri

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evet2
hayır1
cevapla 07.02.2017 14:40
VELI VELI

Favorim Fenerbahce. Lider Besiktasi eleyen, Kupayi alamiyorsa, söyleyecek sözüm yok daha.

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evet3
hayır7
cevapla 07.02.2017 14:31
kartal kartal

inşallah kayseri yine kayacak fenere.ama hakemler bırakmazki

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evet5
hayır6
cevapla 07.02.2017 14:25
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