İşte Çeyrek Final eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Türkiye Kupası 07 Şubat 2017, Salı
Güncelleme: 07 Şubat 2017, Salı 12:36
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu:
Çeyrek Final
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor
Kayserispor - Fenerbahçe
YARI FİNAL
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor karşılaşmasını galibiyle Sivasspor - Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi.
Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor maçının galibiyle Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının galibi.
Maçlar hangi tarihlerde oynanacak?
Kupada çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 4-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Yarı final ilk maçları ise 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 Mayıs'ta yapılacak.
sıra sende kayseri intikabımımız acı olacakcevapla 07.02.2017 14:41
fenerbahçe aynı kadroyla oynarsa fenerbahçe alır bu maçıcevapla 07.02.2017 14:40
Favorim Fenerbahce. Lider Besiktasi eleyen, Kupayi alamiyorsa, söyleyecek sözüm yok daha.cevapla 07.02.2017 14:31
inşallah kayseri yine kayacak fenere.ama hakemler bırakmazkicevapla 07.02.2017 14:25
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