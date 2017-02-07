Çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları bugün çekilecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından Çeyrek Finale yükselen takımlar belli oldu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor ve Sivasspor'un mücadele edeceği Çeyrek Final kuraları bugün çekilirken taraftarlar da büyük bir heyecan yaşayacak. Kura çekimi saat 13.00'te TFF'nin Beykoz- Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimini A Spor naklen ekranlara getirecek.



ÇİFT MAÇLI ELİMİNASYON

Çeyrek finalde çift maçlı eliminasyon sistemi uygulanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali geçen 4 takım ise yarı finale kalacak.



ŞÖLEN ATV VE A SPOR'DA

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart 2017, rövanşlar 4, 5 ve 6 Nisan 2017 tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde ise ilk maçlar 25, 26 ve 27 Nisan 2017, rövanşlar ise 16, 17 ve 18 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak. Karşılaşmalar, ATV ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.



İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER



-Fenerbahçe

-M. Başakşehir

-A. Konyaspor

-Kasımpaşa

-Ç. Rizespor

-Kayserispor

-Akhisar Bld

-Sivasspor



(Not: Siyahla yazılanlar kuraya seri başı olarak katılacak)