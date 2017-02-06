 Fikret Orman'a imalı cevap - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

Fikret Orman'a imalı cevap

A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası hakkında 'Önemli değil, süt kupası' sözlerine tepki gösterdi.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 02:26

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı, "Çok da önemli bir şey değil. Süt kupası bu netice itibariyle. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz" sözleri çok tartışıldı.

A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası hakkında 'Önemli değil, süt kupası' sözlerine imalı bir yaklaşımda bulundu. Futbol tarihinin en eski organizasyonun ilk adının 'süt kupası' olduğunu hatırlatan Korkmaz, "Süt Kupası en son 1985-86 yılında oynandı. İngiltere Lig Kupası'nın o dönemki adıydı.Dünyanın en önemli kupalarından biridir. Bu ifadesiyle sayın Fikret Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı çok ciddiye aldığını ve ona bir övgü düzdüğünü düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (3 yorum)
taraftar taraftar

hemen hemen her ülkedeki takımlar kendi ülkeleri adına düzenlenen kupaları almak için canını dişine takıyor.her şey para değildir fikret bey

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 04:09
1905 1905

bide bu çok değerli kupayı bu sene kime ayarlamışlar tff ve onu oraya getirenler. ligi kime verceklermiş onuda konuşun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 06.02.2017 03:43
1905 1905

kanal grubunun elindeki futbol yayını oldugu için laf ettirmezler. bu rezil hakemlerin sorumlularını da eleştirin. sadece hakemleri değl.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 06.02.2017 03:42
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler