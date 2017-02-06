Fikret Orman'a imalı cevap
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası hakkında 'Önemli değil, süt kupası' sözlerine tepki gösterdi.
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 02:26
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı, "Çok da önemli bir şey değil. Süt kupası bu netice itibariyle. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz" sözleri çok tartışıldı.
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası hakkında 'Önemli değil, süt kupası' sözlerine imalı bir yaklaşımda bulundu. Futbol tarihinin en eski organizasyonun ilk adının 'süt kupası' olduğunu hatırlatan Korkmaz, "Süt Kupası en son 1985-86 yılında oynandı. İngiltere Lig Kupası'nın o dönemki adıydı.Dünyanın en önemli kupalarından biridir. Bu ifadesiyle sayın Fikret Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı çok ciddiye aldığını ve ona bir övgü düzdüğünü düşünüyoruz" yorumunu yaptı.
hemen hemen her ülkedeki takımlar kendi ülkeleri adına düzenlenen kupaları almak için canını dişine takıyor.her şey para değildir fikret beycevapla 06.02.2017 04:09
bide bu çok değerli kupayı bu sene kime ayarlamışlar tff ve onu oraya getirenler. ligi kime verceklermiş onuda konuşuncevapla 06.02.2017 03:43
kanal grubunun elindeki futbol yayını oldugu için laf ettirmezler. bu rezil hakemlerin sorumlularını da eleştirin. sadece hakemleri değl.cevapla 06.02.2017 03:42
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