Dev eşleşmeler yarın A spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler çeyrek finale çevrildi. Çeyrek final kuraları yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz- Riva'daki idari merkezinde çekilecek. Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 13.00'te başlayacak. Son 16 turunda rakiplerini eleyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Sivasspor'un katılacağı kura çekiminde çeyrek final ile birlikte yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.



ÇİFT MAÇLI ELEME USULÜ

Çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekimini Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu A SPOR canlı olarak ekranlara getirecek.



İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER



-Fenerbahçe

-M. Başakşehir

-A. Konyaspor

-Kasımpaşa

-Çaykur Rize

-Kayserispor

-Akhisar Bld.

-Sivasspor



?4 TAKIM SERİ BAŞI

Çeyrek final kura çekiminde seri başı sistemi olacak. Öncelikle 2016- 17'de bu sağlanamazsa 2015-16'da daha üst ligdeki takımların sıralarına göre yapılan belirlemede Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seri başı olmaya hak kazandı. Bu takımlar Kayserispor, Çaykur Rizespor, Akhisar ve Sivasspor'la eşleşecek.