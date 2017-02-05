Linnes: Emre nasıl atılmaz
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:34
G.Saray'da Lionel Carole'ün yerine 2. yarıda oyuna giren Martin Linnes, elendikleri Başakşehir maçının ardından hakeme yüklendi. Norveçli futbolcu "Çok üzgünüz. Galatasaray bu kupayı hep kazanıyordu. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Elendik ve çok üzgünüz. Emre'nin pozisyonu yüzde 100 kırmızı kart. Hakem faul veriyor ama kırmızıyı vermiyor. Anlamakta güçlük çekiyorum. Enteresan. Yediğimiz gol de ofsayt" dedi.
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