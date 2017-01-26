Osmanlı son 16’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 'Ölüm Grubu'na dönüşen A Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Osmanlıspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kırklarelispor'u 3-0 yenerek Son 16'ya adını yazdırdı. Bu sonuçla puanını 12'ye çıkartan Başkent ekibi, bugün A2'den 14.00'te yayınlanacak maçta G.Antepspor, Şanlıurfa'yı yense dahi üçlü averaja göre yapılacak hesaplamada en kötü ihtimalle 2'inci sıradan tur biletini alacak. Mor-sarılılar'ın liderliği ise Şanlıurfaspor-Gaziantepspor karşılaşmasının sonucuna göre belirlenecek.



İKİNCİ DEVREDE İLK ZAFER

Ligde sezonun ikinci yarısına kötü bir giriş yapan ve 3 maçını da kaybeden Osmanlıspor, Kırklarelispor önünde 12'de Regattin, 45 ve 65'te Rusescu'nun golleriyle galibiyet hasretine son verdi. Kırklarelispor ise 6'da sıfır çekerek puansız Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.



AKÇAY: ÜÇ KULVARDA HEDEFE GİDİYORUZ

Osmanlı Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kırklareli galibiyietiyle Son 16'ya kalmalarının takıma moral kazandırdığını söyledi. Üç kulvarda da hedeflerine ilerlediklerini belirten Akçay, "Antalya maçında büyük travma yaşadık. Ancak kupada tur atlayarak bu travmayı biraz olsun atlatacağız. Lig, Avrupa ve kupada hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" dedi.