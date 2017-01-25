Sancaktepe 3’üncü bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda A2'den yayınlanan maçta, B Grubu'nda iddiası kalmayan 3. Lig'den Sancaktepe Bld.'yle, 2. Lig Kırmızı Grup'tan İnegölspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'nın ilk 2 sırada yer alarak Son 16 turuna yükseldiği grupta, iki ekip de birer puanla kupaya veda etti. Sancaktepe grubu 4 puanla rakibinin üstünde 3'üncü sırada tamamladı.