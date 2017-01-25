 Garantilediler, zorlamadılar... - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Garantilediler, zorlamadılar...

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu maçında Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 15:57

F Grubu'nda son 16'yı garantileyen lider Medipol Başakşehir ile ikinci sıradaki Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve iki ekibin de rahat bir futbol sergilediği mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından M. Başakşehir 14, Sivasspor ise 10 puana yükselerek grupları tamamladı.

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