Kasımpaşa'dan yarım düzine gol
İkinci tura çıkmayı daha önceden garantileyen Kasımpaşa, B Grubu 5. maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u 6-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Çarşamba 19:51
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa ilk devreyi Andre Castro (11'), Kenny Otigba (16') Samuel Eduok (38') ve Vatuhan Altıntaş'ın (42') golleriyle 4-0 önde tamamladı.
Batuhan 59'da ikinci golünü attı, 61'de Adem Büyük skoru 6-0'a getirdi. Sancaktepe adına gecenin tek golünü 70. dakikada Adem Büyük kendi ağlarına attı.
Bu galibiyetle puanını 12'ye çıkaran Kasımpaşa 13 puanlı Çaykur Rize'nin ardından 5. haftayı 2. sırada tamamladı. Sancaktepe ise 3 puanla 3. sırada kaldı.
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