 Göztepe-Sivas maçında değişiklik - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2017 Çarşamba

Göztepe-Sivas maçında değişiklik

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Salı 23:21

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda bugünkü Göztepe-Sivasspor maçı, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Daha önce Bornova Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma, bugün 16.00'da İzmir Atatürk Stadı'nda yapılacak. M.Başakşehir'in Son 16 turunu garantilediği, F Grubu'nda altışar puana sahip Sivasspor ile Göztepe ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

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