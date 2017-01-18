Göztepe-Sivas maçında değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda bugünkü Göztepe-Sivasspor maçı, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Daha önce Bornova Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma, bugün 16.00'da İzmir Atatürk Stadı'nda yapılacak. M.Başakşehir'in Son 16 turunu garantilediği, F Grubu'nda altışar puana sahip Sivasspor ile Göztepe ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.