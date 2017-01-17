 Bolu'dan gol sesi çıkmadı - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2017 Salı

Bolu'dan gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Boluspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.

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Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı

Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 11:50

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 12.00'de başladı.

Özgüç Türkalp'in yönettiği mücadelede iki ekip de birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Bu skorun ardından D Grubu'nda 2. sırada bulunan Kayserispor 7, 3. sıradaki Boluspor ise 5 puana yükseldi.

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