Bolu'dan gol sesi çıkmadı

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 12.00'de başladı.

Özgüç Türkalp'in yönettiği mücadelede iki ekip de birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Bu skorun ardından D Grubu'nda 2. sırada bulunan Kayserispor 7, 3. sıradaki Boluspor ise 5 puana yükseldi.