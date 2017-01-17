Bolu'dan gol sesi çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Boluspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 11:50
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 12.00'de başladı.
Özgüç Türkalp'in yönettiği mücadelede iki ekip de birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Bu skorun ardından D Grubu'nda 2. sırada bulunan Kayserispor 7, 3. sıradaki Boluspor ise 5 puana yükseldi.
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