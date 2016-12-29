2016 kötü bitti

Süper Lig'de Alanya'yı farklı mağlup ederek iyi bir hava yakalayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Tuzla Belediyespor'a çarpıldı: 3-2. Teknik direktör Riekerink, İkinci Lig temsilcisi karşısında aslardan Semih, De Jong, Yasin ve Bruma'yı ilk 11'de sahaya sürerken diğer oyuncular şans bulamayan isimlerden oluştu. Çekişmeli maçta ilk gol Galatasaray'dan geldi. 45'de Chedjou kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.







İkinci yarı ise sahada Tuzla şov vardı. Arif'le eşitliği sağlayan konuk ekip, Tuncay ile 2-1'i yakaladı. Rakibine sert giren Chedjou'nun atılmasıyla 10 kişi kalan Cimbom, Ozan'ı da durduramadı: 3-1. 61'de Yasin de atıldı. Sarı- kırmızılılar, 9 kişi kalmasına karşın Linnes ile golü bulsa da arkasını getiremedi.



71. dakikada Doğan çift sarıdan kırmızı kart görenler arasına katılmasına karşın eksik kalan Tuzla bir sürprize izin vermedi ve güçlü rakibini mağlup ederek tarihi bir başarının altına imza attı. Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek grupta liderliğe yükselirken 5 puanla 3. sırada kaldı.



Savaş ÇORLU