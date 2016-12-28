Yiğidolar doludizgin

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada TFF 1. Lig'in şampiyonluk favorilerinden Sivasspor, Bölgesel Amatör Lig'den kupada gruplara kalarak tarih yazan Yeni Amasya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Yiğidolar, Brezilyalı golcüsü Leandrinho'nun 42 ve 57, Amasya kalecisi Rasim'in 46'da kendi kalesine attığı gollerle zafere ulaştı. Kırmızı-beyazlılarda Tunahan 62'de penaltı atışından yararlanamadı. Sivas puanını 6'ya yükseltip iddiasını devam ettirdi. Karadeniz ekibi ise 4. maçında da puanla tanışamadı.