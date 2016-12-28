Cimbom 'Tuzla' buz oldu

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Galatasaray, Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu. G.Saray, Chedjou ve Yasin öztekin'in gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla maçı 9 kişi tamamladı. Cimbom'un çift kırmızı kart görmesinden sonra Tuzlaspor da Doğan Ateş'in atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11'le takımını sahaya sürdü.

Hollandalı teknik adam, as oyuncularından yalnızca Semih Kaya, De Jong, Yasin Öztekin ve Bruma'yı Tuzlaspor karşısında oynatırken, genç oyuncu Kerem Çalışkan'a da forvette görev verdi.



Sarı-kırmızılı ekibin Tuzlaspor karşısındaki 11'i, Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop, De Jong, Yasin Öztekin, Bruma, Josue ve Kerem Çalışkan'dan oluştu.

Yedeklerde Eray İşcan, Eren Derdiyok, Sneijder, Hakan Kadir Balta, Carole, Gökay Güney ve Birhan Vatansever yer aldı.

İlk 3 maçında 2 beraberlik bir galibiyet alarak zirveden uzaklaşan sarı-kırmızılılar, grubun 4. maçında da İStanbul ekibine boyun eğdi ve gruptan çıkma şansını zora soktu.





CHEDJOU'NUN GOLÜYLE DEVREYE ÖNDE GİRDİ

G.Saray 45. dakikada Chedjou'nun kafa golüyle devreyi 1-0 önde kapatırken ne olduysa 50. dakikadan sonra oldu.

TUZLASPOR'UN GOLLERİ ART ARDA GELDİ

Konuk ekip Tuzlaspor 2 dakika arayla bulduğu 2 golle G.Saray karşısında yenik durumdan 2-1 galip duruma geldi. 51'de Arif Şahin'in golüyle skoru eşitleyen ev sahibi takım, 53'te Tuncay Fındıkçı ile 2-1 öne geçti.

CHEDJOU HEM KENDİNİ HEM TAKIMINI YAKTI

45. dakikada kafa golüyle G.Saray'ı öne geçiren Aurelien Chedjou 55. dakikada kırmızı kart gördü. Doğan Ateş'in karın boşluğuna basan Chedjou, hakem Alper Ulusuy tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

TUZLASPOR'UN 3. GOLÜ!

10 kalan rakibi karşısında ataklarına devam eden Tuzlaspor 58'de Ozan Papaker 3. golü de buldu.

G.SARAY 9 KİŞİ KALDI!

G.Saray, 61. dakikada Yasin Öztekin'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Rakibinin bileğine basan Yasin öztekin ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

LİNNES FARKI 1'E İNDİRDİ

G.Saray'da 70. dakikada sahneye çıkan Martin Linnes farkı 1'e indirse de bugol Cimbom'a yeterli olmadı. Tuzlaspor da Doğan Ateş'in 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından puanını 9'a çıkaran Tuzlaspor liderliğini sürdürdü. 5 puanda kalan G.Saray ise 3. sırada kaldı.