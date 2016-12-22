 Timsah’a Efe’lendi! - Türkiye Kupası - 22 Aralık 2016 Perşembe

Timsah’a Efe’lendi!

Aydın, A Spor’dan yayınlanacak maçta karşılaşacağı Bursa’ya meydan okudu.

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Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 22 Aralık 2016, Çarşamba 23:55

2. Lig Kırmızı Grup takımı Aydın, kupada bugün 14.00'te A SPOR'dan yayınlanacak maçta karşılaşacağı güçlü rakibi Bursaspor'a bilendi. G Grubu'nda 1 puanla son sıradaki siyah-beyazlılar'da Teknik Direktör Göksel Özdemir iddialı açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Bu sezon evimizde Antalya'yı yenip Akhisar'la berabere kaldık. Bursa karşısında da iyi sonuç alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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