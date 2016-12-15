Kafkas: Biz bu gruptan çıkarız

Aydınspor önünde son dakika golüyle galibiyeti kaçıran Akhisar Bld.'de teknik direktör Tolunay Kafkas, gruptan çıkacaklarını iddia etti. Kafkas, "Karşılaşmanın sonucu ve oynanan oyundan ziyade futbolcularımın performansından memnun kaldım. Çok güzel ve temiz bir maç oldu. Ben her iki ekibe de teşekkür ediyorum. Biz bu gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Bu sonucu kayıp olarak görmüyorum" diye konuştu.