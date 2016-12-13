Tuzlaspor, Elazığspor'u tek golle geçti
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 2. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, Elazığspor'a konuk oldu. 16. dakikada Kıvanç Salihoğlu'nun attığı gol ile konuk ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Türkiye Kupası 13 Aralık 2016, Salı
Güncelleme: 13 Aralık 2016, Salı 17:24
Bu sonuçla Tuzlaspor 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Elazığspor ise 1 puanla 3. sırada kaldı.
Grubun diğer mücadelesinde 24 Erzincanspor, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Futbolcular sahaya "Terörü lanetliyoruz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Elazığsporlu futbolcular da maçın başında sahada ay-yıldızlı tişört ile yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada hızlı gelişen Tuzlaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kıvanç, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
77. dakikada Tuzlaspor'dan Tolunay ceza sahası içerisinde önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Çağlar mutlak bir golü güçlükle önledi.
82. dakikada ev Elazığspor atağında sağ kanattan gelen Ali Fırat, ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Muhammet vurdu, ancak meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
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