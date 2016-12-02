 Urfa Kırklareli’yle moral buldu - Türkiye Kupası - 2 Aralık 2016 Cuma

Urfa Kırklareli’yle moral buldu

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Türkiye Kupası 02 Aralık 2016, Cuma

Güncelleme: 02 Aralık 2016, Cuma 00:04

TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda A2'den canlı olarak yayınlanan maçta Kırklarelispor'u 4-1 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyor. Yönetici Mehmet Büyükfırat, "Ligde çok kötü günler yaşıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda güzel futbol ve alınan farklı galibiyet, oyuncular ve bizim için büyük moral oldu. Böyle sonuçları özlemiştik, inşallah devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

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