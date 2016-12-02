Urfa Kırklareli’yle moral buldu

TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda A2'den canlı olarak yayınlanan maçta Kırklarelispor'u 4-1 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyor. Yönetici Mehmet Büyükfırat, "Ligde çok kötü günler yaşıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda güzel futbol ve alınan farklı galibiyet, oyuncular ve bizim için büyük moral oldu. Böyle sonuçları özlemiştik, inşallah devamı gelecek" ifadelerini kullandı.