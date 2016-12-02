Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşinden Trabzon'a frikik golü

Avni Aker'deki maçta Trabzonspor 24. dakikada Muhammed Demir ile öne geçerken, bir başka Karadeniz temsilcisi Gümüşhanespor 29'da Muhammed Çalhanoğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı.



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi olan 21 yaşındaki Muhammed, abisinin gollerine benzer bir frikik golüne imza attı. Yaklaşık 35 metreden topun başına geçen Çalhanoğlu'nun yerden seken şutunda Esteban topu ağlarında gördü.



VİDEO | MUHAMMED ÇALHANOĞLU'NUN FRİKİK GOLÜ



