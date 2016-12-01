Dört dörtlük Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda A2'den yayınlanan maçta TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Ş.Urfa, 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kırklareli'yi 4-1 yendi. Urfa ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede 2. yarıda şov yaptı. Marc'la öne geçen sarı-yeşilliler, eski Beşiktaşlı Batuhan ve Trabzon'dan kiralık Muhammet Beşir'le farka gitti.