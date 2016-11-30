Sancaktepe kupaya motive
Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba
Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 00:24
3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa koşan Sancaktepe Bld., yarın B Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanacak maçta K.Paşa'yı konuk edecek. Bu sezon namağlup olduklarının altını çizen teknik direktör Hikmet Sevim, serilerini sürdürmek istediklerini belirtip, "Kupaya önem veriyoruz ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.
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