Kupada ilk heyecan

Ligde art arda 5 maçtır kazanıp fırtına gibi esen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası mesaisine bugün start veriyor. Geçen sezonun finalisti Kanarya, grup ilk maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç, ATV'den canlı yayınlanacak.



Sarı-lacivertlilerin sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Dick Advocaat, Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisini de düşünerek bu sezon fazla forma şansı bulamayan isimlere görev verebilir. Ümit Özat'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan Gençlerbirliği ise Pendikspor'u eleyerek kaldığı grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak.



FERNANDAO 3 AY SONRA

Ligin ikinci haftasında oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve üç aydır forma giymeyen Fernandao'nun, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapması bekleniyor. Dick Advocaat'ın, Stoch ve Emenike'nin yanı sıra tamamen iyileşen Ozan Tufan ve formaya hasret kalan Salih Uçan'ı ile Gregory Van der Wiel'i de ilk 11'de oynatması güçlü ihtimal.



İŞTE MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Kjaer, Neustadter, İsmail, Ozan, Salih, Aatif, Stoch, Emenike, Fernandao



Gençlerbirliği: Hopfh, Ahmett Oğuz, Ahmet Çalık, Politevich, Uğur, Khalili, Selçuk, Rantie, Serdar, Matei, Muric