Kupada ilk heyecan
Sarı-lacivertliler, geçen sezon final oynadığı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında bugün Gençlerbirliği’ni konuk edecek. 20.30’daki maç ATV’den canlı ekrana gelecek.
Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba
Güncelleme: 30 Kasım 2016, Salı 23:32
Ligde art arda 5 maçtır kazanıp fırtına gibi esen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası mesaisine bugün start veriyor. Geçen sezonun finalisti Kanarya, grup ilk maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç, ATV'den canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertlilerin sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Dick Advocaat, Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisini de düşünerek bu sezon fazla forma şansı bulamayan isimlere görev verebilir. Ümit Özat'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan Gençlerbirliği ise Pendikspor'u eleyerek kaldığı grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak.
FERNANDAO 3 AY SONRA
Ligin ikinci haftasında oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve üç aydır forma giymeyen Fernandao'nun, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapması bekleniyor. Dick Advocaat'ın, Stoch ve Emenike'nin yanı sıra tamamen iyileşen Ozan Tufan ve formaya hasret kalan Salih Uçan'ı ile Gregory Van der Wiel'i de ilk 11'de oynatması güçlü ihtimal.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Kjaer, Neustadter, İsmail, Ozan, Salih, Aatif, Stoch, Emenike, Fernandao
Gençlerbirliği: Hopfh, Ahmett Oğuz, Ahmet Çalık, Politevich, Uğur, Khalili, Selçuk, Rantie, Serdar, Matei, Muric
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Turkuvaz Medya’da kupa festiv...
-
Sancaktepe kupaya motive
-
Terim’den kupa takibi
-
Başakşehir öldü öldü dirildi!