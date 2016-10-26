Osman Özköylü’ye taraftar isyan etti
Türkiye Kupası 26 Ekim 2016, Çarşamba
Güncelleme: 26 Ekim 2016, Salı 23:03
Kupada bugün Menemen Bld'yle karşılaşacak TFF 1. Lig takımı Samsunspor'da teknik direktör Osman Özköylü şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Özköylü, Avrupa'ya giden en kısa yol olan ve daha önce mazisinde kupa finali bulunan kırmızı-beyazlılar için, "Bu kulüp için gruplara kalmak tam anlamıyla intihardır. Bunu net şekilde söylüyorum. Belki birileri kızabilir, belki eleştirebilirler ama ligde çok kısıtlı bir kadro ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Özköylü'nün bu açıklamalarına Samsunspor taraftarları, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
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