 Fırtına uzatmada koptu - Türkiye Kupası - 26 Ekim 2016 Çarşamba

Fırtına uzatmada koptu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Çorum Belediyespor'a konuk oldu.

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Türkiye Kupası 26 Ekim 2016, Çarşamba

Güncelleme: 26 Ekim 2016, Çarşamba 13:59

Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda oynanan ve Suat Arslanboğa'nın düdük çaldığı mücadelede ev sahibi Çorum Belediyespor 23. dakikada Salim Uzun'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor uzun süre skoru dengelemek için bastırdı, maçın bitimine 5 dakika kala, 85'te Dame N'doye'nin ayağından gelen golle durum 1-1'e geldi.

Normal süresi berabere tamamlanan maçın uzatmaları da kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, 109. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle Trabzonspor mücadelede 2-1 öne geçti.

Geri kalan dakikaları oldukça yüksek tempolu geçen maçta başka gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve adını gruplara yazdıran taraf oldu.

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