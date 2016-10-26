Fırtına uzatmada koptu
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Çorum Belediyespor'a konuk oldu.
Türkiye Kupası 26 Ekim 2016, Çarşamba
Güncelleme: 26 Ekim 2016, Çarşamba 13:59
Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda oynanan ve Suat Arslanboğa'nın düdük çaldığı mücadelede ev sahibi Çorum Belediyespor 23. dakikada Salim Uzun'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor uzun süre skoru dengelemek için bastırdı, maçın bitimine 5 dakika kala, 85'te Dame N'doye'nin ayağından gelen golle durum 1-1'e geldi.
Normal süresi berabere tamamlanan maçın uzatmaları da kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, 109. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle Trabzonspor mücadelede 2-1 öne geçti.
Geri kalan dakikaları oldukça yüksek tempolu geçen maçta başka gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve adını gruplara yazdıran taraf oldu.
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