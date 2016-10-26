Darıca, Bal-Kes'i penaltılarda geçti
Türkiye Kupası 26 Ekim 2016, Çarşamba
Güncelleme: 26 Ekim 2016, Çarşamba 18:42
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresiyle uzatma dakikaları 0-0 tamamlanan maçta, rakibi Balıkesirspor'a penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Darıca Gençlerbirliği gruplara kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Ata Yıldırım
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Glumac, Oğuz Yılmaz, Mehmet Boztepe, Eray Ataseven (Dk. 73 Zeefuik), Oğuzhan Çapar (Dk. 45 Foxi Kethevoama), Doğa İşeri, Ndongala (Dk. 69 Burak Çalık), Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Uğur Karakoç (Dk. 90 Aziz Kızılgün), İhsan Uğur Göktaş, Murat Can Bölükbaşı, Cafercan Aksu, Gökhan Solak, Cem Tosun, Metehan Yatkın (Dk. 47 Sinan Turan), Hayrullah Bilazer, Serhan Yılmaz (Dk. 66 Levent Kale)
Sarı kartlar: Dk. 36 Murat Can Bölükbaşı, Dk. 75 Sinan Turan, Dk. 116 Aziz Kızılgün, Dk. 120 Gökhan Köstereli (Darıca Gençlerbirliği) Dk. 41 Oğuzhan Çapar, Dk. 115 Glumac (Balıkesirspor)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.