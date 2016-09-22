Türkiye’nin kupası A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçları bugün 8 karşılaşma ile sona erecek. Muhteşem mücadeleler yine A SPOR'da olacak. Türk halkının, ülkemizin adını taşıyan şanlı kupasıyla buluştuğu büyük randevulara bu turdan itibaren Süper Lig takımları da girmişti. 3. Tur'la birlikte heyecan artarak sürecek. Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu kupanın 3. Tur kurasına 49 takımın yanı sıra 5 Süper Lig ekibi daha girecek. Bunları arasında geçen sezon ligi 6. basamakta bitiren Galatasaray da olacak. Ayrıca Akhisar Bld, Antalya, G.Birliği ve Kasımpaşa da dev heyecana katılacak. Ve keyifli maçlar her zaman olduğu gibi A SPOR ekranlarında olacak.