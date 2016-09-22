Bursa tek golle turladı
Türkiye Kupası 2. Tur Eleme maçında Bayrampaşa'ya konuk olan Bursaspor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Türkiye Kupası 22 Eylül 2016, Perşembe
Güncelleme: 22 Eylül 2016, Perşembe 13:55
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