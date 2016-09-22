 Bursa tek golle turladı - Türkiye Kupası - 27 Eylül 2016 Salı

Bursa tek golle turladı

Türkiye Kupası 2. Tur Eleme maçında Bayrampaşa'ya konuk olan Bursaspor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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Türkiye Kupası 22 Eylül 2016, Perşembe

Güncelleme: 22 Eylül 2016, Perşembe 13:55

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesinde Bayrampaşa'ya Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda konuk olan Bursaspor maçtan 76. dakikada Tomas Sivok'un attığı golle 1-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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