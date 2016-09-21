Kupaya ‘Of’ damgası

Spor Toto 2. Lig takımlarından Ofspor, dün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçlarına damgasını vurdu. Sahasında Süper Lig ekibi Karabükspor'u konuk eden Karadeniz temsilcisi, rakibine şans tanımadı ve sahadan 5-3 galip ayrıldı. Kırmızı-mavilileri kupanın dışına iten Ofspor'da Niyazi, Canberk (2), Onur ve Nevzat rakip fileleri havalandırırken, Karabük'te İlhan Depe, Rodi ve Ömer'in golleri yeterli olmadı.