 Kupaya ‘Of’ damgası - Türkiye Kupası - 21 Eylül 2016 Çarşamba

Kupaya ‘Of’ damgası

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 21 Eylül 2016, Çarşamba

Güncelleme: 21 Eylül 2016, Salı 22:01

Spor Toto 2. Lig takımlarından Ofspor, dün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçlarına damgasını vurdu. Sahasında Süper Lig ekibi Karabükspor'u konuk eden Karadeniz temsilcisi, rakibine şans tanımadı ve sahadan 5-3 galip ayrıldı. Kırmızı-mavilileri kupanın dışına iten Ofspor'da Niyazi, Canberk (2), Onur ve Nevzat rakip fileleri havalandırırken, Karabük'te İlhan Depe, Rodi ve Ömer'in golleri yeterli olmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler