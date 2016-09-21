Kupaya ‘Of’ damgası
Türkiye Kupası 21 Eylül 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Eylül 2016, Salı 22:01
Spor Toto 2. Lig takımlarından Ofspor, dün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçlarına damgasını vurdu. Sahasında Süper Lig ekibi Karabükspor'u konuk eden Karadeniz temsilcisi, rakibine şans tanımadı ve sahadan 5-3 galip ayrıldı. Kırmızı-mavilileri kupanın dışına iten Ofspor'da Niyazi, Canberk (2), Onur ve Nevzat rakip fileleri havalandırırken, Karabük'te İlhan Depe, Rodi ve Ömer'in golleri yeterli olmadı.
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