2. tur hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 19 Eylül 2016, Pazartesi
Güncelleme: 19 Eylül 2016, Pazartesi 15:01
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın, 21 Eylül Çarşamba ile 22 Eylül Perşembe günü oynanacak 2. tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
12.30 Ofspor-Kardemir Karabükspor: Caner Ak
15.00 Orhangazispor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
16.30 Elazığspor-Sarayönü Belediyespor: Seser Tuna
18.30 Afjet Afyonspor-Karşıyaka: Özer Özden
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Sancaktepe Belediyespor: Koray Gençerler
21 Eylül Çarşamba:
12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor: Oktay Taş
13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923: Alper Çetin
13.00 Dersimspor-Eskişehirspor: Ali Zağlı
14.00 Yomraspor-İstanbulspor: Hamit Basık
14.00 Kayseri Erciyesspor-Yeni Amasyaspor: Ahmet Eşref Sarı
14.00 Hatayspor-Balıkesirspor: Kadir Sağlam
14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor: Ozan Bileyci
14.00 Sivas Belediyespor-Bucaspor: Sinan Dereci
14.00 Karaman Belediyespor-Gümüşhanespor: Adnan Deniz Kayatepe
14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor: Bayram Başkan
14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon: Burak Taşkınsoy
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Belediyespor: Ali Adıgüzel
14.30 Ankara Adliyespor-Menemen Belediyespor: Metehan Alpat
14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: Ali Karatutlu
14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar 1908: Gökçen Öztürk
14.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çaykur Rizespor: Emre Malok
15.00 Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Ramazan Keleş
15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu
15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: Emre Abar
15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Celal Bayraklı
15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa: Selim Özen
15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor: Serkan Önsal
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Altınordu: Atilla Karaoğlan
15.00 İnegölspor-Halide Edip Adıvarspor: Lütfullah Aslan
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Manavgatspor: Halil İbrahim Yıldırım
15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe: Mert Güzenge
15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik: Yiğit Arslan
15.00 Pendikspor-Türk Metal Kırıkkalespor: Veli Karakaya
15.00 Silivrispor-Ümraniyespor: Cihan Ataş
15.00 Darıca Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Serkan Ergün
16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor: Serhad Ürkmez
16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor: Bahattin Şimşek
19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor: Erdoğan Özkaya
19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahanspor: Özgüç Türkalp
21.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serdar Akkoçoğlu
22 Eylül Perşembe:
12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz
14.00 Bayrampaşa-Bursaspor: Özkan Çeliker
14.30 BUGSAŞ Spor-Sultanbeyli Belediyespor: Cihan Aydın
15.00 Kızılcabölükspor-Mersin İdmanyurdu: Yakup Bakır
16.30 Sivasspor-Tire 1922: Ali Şansalan
16.30 Denizlispor-Kemerspor 2003: Yasin Kol
19.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Düzcespor: Çağdaş Altay
21.30 Göztepe-Kütahyaspor: Erkan Özdamar
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