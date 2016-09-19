 2. tur hakemleri belli oldu - Türkiye Kupası - 19 Eylül 2016 Pazartesi

2. tur hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 19 Eylül 2016, Pazartesi

Güncelleme: 19 Eylül 2016, Pazartesi 15:01

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın, 21 Eylül Çarşamba ile 22 Eylül Perşembe günü oynanacak 2. tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

12.30 Ofspor-Kardemir Karabükspor: Caner Ak

15.00 Orhangazispor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

16.30 Elazığspor-Sarayönü Belediyespor: Seser Tuna

18.30 Afjet Afyonspor-Karşıyaka: Özer Özden

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Sancaktepe Belediyespor: Koray Gençerler

21 Eylül Çarşamba:

12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor: Oktay Taş

13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923: Alper Çetin

13.00 Dersimspor-Eskişehirspor: Ali Zağlı

14.00 Yomraspor-İstanbulspor: Hamit Basık

14.00 Kayseri Erciyesspor-Yeni Amasyaspor: Ahmet Eşref Sarı

14.00 Hatayspor-Balıkesirspor: Kadir Sağlam

14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor: Ozan Bileyci

14.00 Sivas Belediyespor-Bucaspor: Sinan Dereci

14.00 Karaman Belediyespor-Gümüşhanespor: Adnan Deniz Kayatepe

14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor: Bayram Başkan

14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon: Burak Taşkınsoy

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Belediyespor: Ali Adıgüzel

14.30 Ankara Adliyespor-Menemen Belediyespor: Metehan Alpat

14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: Ali Karatutlu

14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar 1908: Gökçen Öztürk

14.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çaykur Rizespor: Emre Malok

15.00 Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Ramazan Keleş

15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu

15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: Emre Abar

15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Celal Bayraklı

15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa: Selim Özen

15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor: Serkan Önsal

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Altınordu: Atilla Karaoğlan

15.00 İnegölspor-Halide Edip Adıvarspor: Lütfullah Aslan

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Manavgatspor: Halil İbrahim Yıldırım

15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe: Mert Güzenge

15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik: Yiğit Arslan

15.00 Pendikspor-Türk Metal Kırıkkalespor: Veli Karakaya

15.00 Silivrispor-Ümraniyespor: Cihan Ataş

15.00 Darıca Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Serkan Ergün

16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor: Serhad Ürkmez

16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor: Bahattin Şimşek

19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor: Erdoğan Özkaya

19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahanspor: Özgüç Türkalp

21.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serdar Akkoçoğlu

22 Eylül Perşembe:

12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz

14.00 Bayrampaşa-Bursaspor: Özkan Çeliker

14.30 BUGSAŞ Spor-Sultanbeyli Belediyespor: Cihan Aydın

15.00 Kızılcabölükspor-Mersin İdmanyurdu: Yakup Bakır

16.30 Sivasspor-Tire 1922: Ali Şansalan

16.30 Denizlispor-Kemerspor 2003: Yasin Kol

19.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Düzcespor: Çağdaş Altay

21.30 Göztepe-Kütahyaspor: Erkan Özdamar

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