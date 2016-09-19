2. tur hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın, 21 Eylül Çarşamba ile 22 Eylül Perşembe günü oynanacak 2. tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

12.30 Ofspor-Kardemir Karabükspor: Caner Ak

15.00 Orhangazispor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

16.30 Elazığspor-Sarayönü Belediyespor: Seser Tuna

18.30 Afjet Afyonspor-Karşıyaka: Özer Özden

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Sancaktepe Belediyespor: Koray Gençerler



21 Eylül Çarşamba:

12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor: Oktay Taş

13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923: Alper Çetin

13.00 Dersimspor-Eskişehirspor: Ali Zağlı

14.00 Yomraspor-İstanbulspor: Hamit Basık

14.00 Kayseri Erciyesspor-Yeni Amasyaspor: Ahmet Eşref Sarı

14.00 Hatayspor-Balıkesirspor: Kadir Sağlam

14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor: Ozan Bileyci

14.00 Sivas Belediyespor-Bucaspor: Sinan Dereci

14.00 Karaman Belediyespor-Gümüşhanespor: Adnan Deniz Kayatepe

14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor: Bayram Başkan

14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon: Burak Taşkınsoy

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Belediyespor: Ali Adıgüzel

14.30 Ankara Adliyespor-Menemen Belediyespor: Metehan Alpat

14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: Ali Karatutlu

14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar 1908: Gökçen Öztürk

14.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çaykur Rizespor: Emre Malok

15.00 Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Ramazan Keleş

15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu

15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: Emre Abar

15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Celal Bayraklı

15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa: Selim Özen

15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor: Serkan Önsal

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Altınordu: Atilla Karaoğlan

15.00 İnegölspor-Halide Edip Adıvarspor: Lütfullah Aslan

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Manavgatspor: Halil İbrahim Yıldırım

15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe: Mert Güzenge

15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik: Yiğit Arslan

15.00 Pendikspor-Türk Metal Kırıkkalespor: Veli Karakaya

15.00 Silivrispor-Ümraniyespor: Cihan Ataş

15.00 Darıca Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Serkan Ergün

16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor: Serhad Ürkmez

16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor: Bahattin Şimşek

19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor: Erdoğan Özkaya

19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahanspor: Özgüç Türkalp

21.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serdar Akkoçoğlu



22 Eylül Perşembe:

12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz

14.00 Bayrampaşa-Bursaspor: Özkan Çeliker

14.30 BUGSAŞ Spor-Sultanbeyli Belediyespor: Cihan Aydın

15.00 Kızılcabölükspor-Mersin İdmanyurdu: Yakup Bakır

16.30 Sivasspor-Tire 1922: Ali Şansalan

16.30 Denizlispor-Kemerspor 2003: Yasin Kol

19.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Düzcespor: Çağdaş Altay

21.30 Göztepe-Kütahyaspor: Erkan Özdamar