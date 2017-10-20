 Onur: Rıza Çalımbay ile başarılı olacağız – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Onur: Rıza Çalımbay ile başarılı olacağız

    Onur: Rıza Çalımbay ile başarılı olacağız
    Kaptan Onur Kıvrak, Rıza Çalımbay ile iyi sonuçlar alacaklarını söyledi. Art arda gelen yenilgilerden dolayı çok üzgün olduklarını belirten 29 yaşındaki eldiven, "Ancak bunu temizleyecek olanlar yine bizleriz. Yeni hocamız ile çıkış yapacağız. Bu süreçte taraftar desteğine de çok ihtiyacımız var. Önce Malatya ardından da G.Saray'ı yenerek son dönemde üzdüğümüz taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bu zorlu günler gelir geçer. Önemli olan ayakta ve dik durmasını bilmektir" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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