JUNUZOVIC'İ ALIN

-mavili takımın geçtiğimiz transfer sezonu içerisinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Werden Bremen'in Avusturyalı futbolcusu'in, transferinin gerçekleşmemesinden dolayı pişman olduğu iddia edildi. Oyuncunun menajerinin deyöneticiler ile yeniden görüşme için randevu talep ettiği ve "Sezon sonunda oyuncumuz serbest kalacak eğer kendisini istiyorsanız, şimdiden masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadeceoynayan 30 yaşındaki 10 numaranın transferiyle ilgili olarak Başkan'nın teknik direktörile bir görüşme yapacağı ve ardından kararını vereceği belirtildi.bedeli ödenmedengibi bir oyuncunun transferedilmesi fikrine sıcak bakan'nın, bu konuda elini çabuk tutarak,sezon sonu için devre arasındaimza attırmayı planladığı da ifadeedildi. Daha öncevetakımlarında forma giyenAvusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde422 resmi maçta 59 gol, 110asist üretti.'in milli takımkarnesi ise 55 karşılaşmada 7 golşeklinde. Oldukça süratli oynayankolay faul alması ile dikkatçekiyor. Boşnak asıllı Avusturyalıoyuncu geçen sezon 30 maçta 4 golattı, 10 asist yaptı.Doğum tarihi: 26 Eylul 1987Doğum yeri: AvusturyaBoy: 1.72Mevki: 10 numaraYıl Takım Maç Gol2005-07 Grazer AK 79 102007-09 A. Karnten 58 42009-12 A. Wien 112 252012- W. Bremen 173 20