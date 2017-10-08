 JUNUZOVIC'İ ALIN – Fotomaç – 08 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    JUNUZOVIC'İ ALIN

    JUNUZOVIC'İ ALIN

    Werder Bremen’in 10 numarasının menajeri, bordo-mavililere, “Sezon sonunda oyuncumuz serbest kalacak. Eğer kendisini istiyorsanız, şimdiden masaya oturmalıyız” diyerek randevu talep etti

    BORDO-mavili takımın geçtiğimiz transfer sezonu içerisinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Werden Bremen'in Avusturyalı futbolcusu Zlatko Junuzovic'in, transferinin gerçekleşmemesinden dolayı pişman olduğu iddia edildi. Oyuncunun menajerinin de Trabzonsporlu yöneticiler ile yeniden görüşme için randevu talep ettiği ve "Sezon sonunda oyuncumuz serbest kalacak eğer kendisini istiyorsanız, şimdiden masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 1 lig maçında 27 dakika oynayan 30 yaşındaki 10 numaranın transferiyle ilgili olarak Başkan Muharrem Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapacağı ve ardından kararını vereceği belirtildi.

    59 GOL ATTI, 110 ASSİT YAPTI
    Bonservis bedeli ödenmeden Junuzovic gibi bir oyuncunun transfer edilmesi fikrine sıcak bakan Başkan Usta'nın, bu konuda elini çabuk tutarak, sezon sonu için devre arasında imza attırmayı planladığı da ifade edildi. Daha önce Karnten, Wien ve Grazer takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 422 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. Junuzovic'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. Oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı.

    Zlatko Junuzovic KİMDİR
    Doğum tarihi: 26 Eylul 1987
    Doğum yeri: Avusturya
    Boy: 1.72
    Mevki: 10 numara

    PROFESYONEL KARİYERİ

    Yıl Takım Maç Gol
    2005-07 Grazer AK 79 10
    2007-09 A. Karnten 58 4
    2009-12 A. Wien 112 25
    2012- W. Bremen 173 20

    Yunus Emre SEL
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    JUNUZOVIC'İ ALIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.