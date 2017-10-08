JUNUZOVIC'İ ALIN
Werder Bremen’in 10 numarasının menajeri, bordo-mavililere, “Sezon sonunda oyuncumuz serbest kalacak. Eğer kendisini istiyorsanız, şimdiden masaya oturmalıyız” diyerek randevu talep etti
59 GOL ATTI, 110 ASSİT YAPTI
Bonservis bedeli ödenmeden Junuzovic gibi bir oyuncunun transfer edilmesi fikrine sıcak bakan Başkan Usta'nın, bu konuda elini çabuk tutarak, sezon sonu için devre arasında imza attırmayı planladığı da ifade edildi. Daha önce Karnten, Wien ve Grazer takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 422 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. Junuzovic'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. Oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı.
Zlatko Junuzovic KİMDİR
Doğum tarihi: 26 Eylul 1987
Doğum yeri: Avusturya
Boy: 1.72
Mevki: 10 numara
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl Takım Maç Gol
2005-07 Grazer AK 79 10
2007-09 A. Karnten 58 4
2009-12 A. Wien 112 25
2012- W. Bremen 173 20
Yunus Emre SEL
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:27
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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