FIRTINA, KATAR’A 11 EKSİKLE GİDECEK

7 Ekim Cumartesi saat 11.00'de özel uçak ile Katar'a gidecek olan ve 8 Ekim Pazar günü Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Sadd takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek bordo mavililerde ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Uğurcan, Abdurrahim, Abdülkadir, Okay, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Durica, Kucka, Onazi ve Hubocan Katar kafilesinde yer alamayacak.



A TAKIMDAN 16 İSİM VAR

Ülkelerinin milli takımlarında olmaları nedeniyle 11 eksiğin bulunduğu Trabzonspor'un Katar kafilesinde Onur, Esteban, Arda, Pereira, Mas, Mustafa, Uğur, Kamil Ahmet, Batuhan, Bero, Sosa, Olcay, Bongonda, Castillo, N'Doye ve Rodallega olmak üzere A takımdan 16 oyuncunun yer alacağı belirtildi. Bordo mavililerin ayrıca altyapıdan da bazı isimleri kadroya dahil edebileceği öğrenildi. Trabzonspor, 8 Ekim Pazar günü oynayacağı maçtan sonraki gün Trabzon'a dönerek Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.



MAÇ BAŞI 2.28 GOL ORTALAMASI

İlk 7 haftada 16 gol atan Trabzonspor maç başı 2.28 gol ortalamasıyla oynadı. 7 maçta da 2 golün altına düşmeyen bordo mavililer, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Medipol Başakşehir, ve Beşiktaş maçlarında 2'şer, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında ise 3'er gol kaydetti. Trabzonspor'un 14 golünün 7'sini Burak Yılmaz, 3'ünü Rodallega, 2'şer golü Kucka ile Olcay ve 1 gol de Onazi attı.