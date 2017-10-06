ABDÜLKADİR'E İKİ DEV TALİP

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Abdülkadir Ömür, Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in radarına girdi. Genç futbolcuları keşfetmesiyle meşhur olan Wenger'in Abldülkadir'in çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

ATLETİCO DA İSTİYOR AMA...

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu; ''Arsenal, Abdülkadir'i transfer etmek istiyor. Duyduğuma göre Atletico Madrid'in de kendisine bir ilgisi var. Ama Arsenal, Abdülkadir'i transfer etmek için daha şanslı. Wenger, genç futbolcuları keşfetmeyi iyi biliyor. Abdülkadir, Avrupa'da daha çok gelişecektir'' şeklinde konuştu.

Orta sahanın sağ tarafında ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 18 yaşındaki yıldız adayı, bu sezon 5 kez Trabzonspor forması giydi ve 2 asist yaptı.



