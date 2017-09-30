 SİFTAHI YOK – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    SİFTAHI YOK

    SİFTAHI YOK
    Yanal, 'un başında Beşiktaş ile ligde 7, kupada 1 kez olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. Deneyimli hoca bu periyotta 6 mağlubiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

    Yolculuk bugün
    Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, bu derbi için bugün İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını yaptıktan sonra saat 14.30'da özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecek.

    Kenetlendiler
    Alanya karşısında alınan tarihi yenilginin şokunu yaşayan futbolcular Beşiktaş derbisini kazanarak kendilerini affettirmeyi arzuluyor. Kaptan Onur, Burak ve Olcay olmak üzere sık sık bir araya gelen futbolcular kenetlendi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SİFTAHI YOK haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.