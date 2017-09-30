SİFTAHI YOK
Yolculuk bugün
Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, bu derbi için bugün İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını yaptıktan sonra saat 14.30'da özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Kenetlendiler
Alanya karşısında alınan tarihi yenilginin şokunu yaşayan futbolcular Beşiktaş derbisini kazanarak kendilerini affettirmeyi arzuluyor. Kaptan Onur, Burak ve Olcay olmak üzere sık sık bir araya gelen futbolcular kenetlendi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:53
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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