GÖSTER KENDiNi SOSA

Bordo-mavili kulüpte kötü gidişatı sonlandırmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal, Sosa'ya özel sorumluluk verdi. Karadeniz ekibinin hocasın, Arjantinli 10 numara ile özel bir görüşme yaptı ve takımı sahada domine etmesinin yanı sıra arkadaşlarının da performansını artırmak için özel çaba sarf etmesi istedi. Eski takımı Beşiktaş karşısında iyi bir oyun ortaya koyacağını vurgulayan 32 yaşındaki tangocunun, "Merak etmeyin. Bütün gücüm ve tecrübemle katkı sunacağım" dediği belirtildi.