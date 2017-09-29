 GÖSTER KENDiNi SOSA – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    GÖSTER KENDiNi SOSA

    GÖSTER KENDiNi SOSA
    Bordo-mavili kulüpte kötü gidişatı sonlandırmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal, Sosa'ya özel sorumluluk verdi. Karadeniz ekibinin hocasın, Arjantinli 10 numara ile özel bir görüşme yaptı ve takımı sahada domine etmesinin yanı sıra arkadaşlarının da performansını artırmak için özel çaba sarf etmesi istedi. Eski takımı Beşiktaş karşısında iyi bir oyun ortaya koyacağını vurgulayan 32 yaşındaki tangocunun, "Merak etmeyin. Bütün gücüm ve tecrübemle katkı sunacağım" dediği belirtildi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GÖSTER KENDiNi SOSA haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.