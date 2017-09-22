Taraftara uyarı

Yönetim taraftarını resmi siteden uyardı. Yapılan açıklamada, "Stadyumlarda meşale yakmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak yasaktır. Kötü tezahüratlar nedeniyle kulübümüz ciddi oranda ceza ödemiştir. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmaktadır. Bunlara sebep olanlar ciddi yaptırımlarla karşı karşı kalacak" denildi.