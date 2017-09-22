 Taraftara uyarı – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Taraftara uyarı

    Taraftara uyarı
    Yönetim taraftarını resmi siteden uyardı. Yapılan açıklamada, "Stadyumlarda meşale yakmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak yasaktır. Kötü tezahüratlar nedeniyle kulübümüz ciddi oranda ceza ödemiştir. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmaktadır. Bunlara sebep olanlar ciddi yaptırımlarla karşı karşı kalacak" denildi.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
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