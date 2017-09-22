 Ne oldu sana Mas? – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Ne oldu sana ?

    Ne oldu sana Mas?

    direktör Yanal, performansı düşen Arjantinli ile görüştü ,

    Geçtiğimiz sezon devre arasında gelen ve performansı ile göze giren , bu dönemin ilk 5 haftasında beklentilerin altında kaldı. 28 yasındaki sol bekin bu performansı üzerine harekete geçen , Arjantinli oyuncu ile bir görüşme yaptı. Yanal'ın Mas'a bireysel hatalarına dikkat çektiği ve "Senin kaliten ortada. Herkes senden çok daha iyi bir performans bekliyor. Her futbolcunun inişli-çıkışlı dönemleri olabilir. Bunun için kendini toparla ve bu özel sezonda takımın için en iyisini ortaya koymaya çalış" dediği öğrenildi.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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