Genç Fırtına!
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin bildirdiği A takım listelerini açıkladı. Süper Lig ekiplerinin listeleri belli olurken Trabzonspor bildirdiği 28 oyunculuk listesinde 15 yerli, 13 yabancı futbolcuya verdi. Bordo-mavililer sürpriz bir şekilde altyapıdan iki ismi daha TFF'ye bildirdi.
ÖZEL İLGİLENİYORLAR
Ka drosunda genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Batuhan Artarslan, Abdurrahim Dursun ve Abdulkadir Ömür'ü bulunduran Trabzonspor ayrıca genç futbolcular Ahmet Hakan Sevinç ile Murat Cem Akpınar'ın ismini de listeye ekledi. Teknik patron Ersun Yanal, gençlerle özel ilgileniyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:58
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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