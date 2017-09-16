Genç Fırtına!

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin bildirdiği A takım listelerini açıkladı. Süper Lig ekiplerinin listeleri belli olurken Trabzonspor bildirdiği 28 oyunculuk listesinde 15 yerli, 13 yabancı futbolcuya verdi. Bordo-mavililer sürpriz bir şekilde altyapıdan iki ismi daha TFF'ye bildirdi.

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Ka drosunda genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Batuhan Artarslan, Abdurrahim Dursun ve Abdulkadir Ömür'ü bulunduran Trabzonspor ayrıca genç futbolcular Ahmet Hakan Sevinç ile Murat Cem Akpınar'ın ismini de listeye ekledi. Teknik patron Ersun Yanal, gençlerle özel ilgileniyor.